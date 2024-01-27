ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате обстрела нет, подчеркнул он.

Губернатор рассказал, что в трех частных домовладениях были выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. При обстреле был также поврежден один легковой автомобиль.

Гладков добавил, что подворовой обход территории в селе продолжается.

До этого он рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области 26 января. В селе Соловьевка был сбит беспилотный летательный аппарат. В поселке Севрюково после атаки ВСУ была повреждена крыша в одном из частных домов. Губернатор также сообщил, что в Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино. Всего было зафиксировано четыре прилета.

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