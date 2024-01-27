Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Гладков: три дома повреждены в селе Новая Таволжанка после обстрела ВСУ

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате обстрела нет, подчеркнул он.

Губернатор рассказал, что в трех частных домовладениях были выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. При обстреле был также поврежден один легковой автомобиль.

Гладков добавил, что подворовой обход территории в селе продолжается.

До этого он рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области 26 января. В селе Соловьевка был сбит беспилотный летательный аппарат. В поселке Севрюково после атаки ВСУ была повреждена крыша в одном из частных домов. Губернатор также сообщил, что в Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино. Всего было зафиксировано четыре прилета.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами