США предложили Греции финансовую помощь в обмен на передачу оружия Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предложил греческим властям передать или продать Украине свои вооружения, а в обмен Вашингтон рассмотрит возможность выделения $200 млн в качестве дополнительной помощи Афинам. Об этом свидетельствует его письмо премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, текст которого обнародовала пресс-служба американского чиновника.

В письме Блинкен сообщил Мицотакису, что дипломатическое ведомство США одобрило гипотетическое заключение сделки с Грецией по вопросу продажи самолетов F-35. Более того, оно не возражает против возможной передачи Афинам боевой техники, общая стоимость которой составляет $8,9 млрд.

При этом госсекретарь подчеркнул, что американское руководство все еще заинтересовано в оборонном потенциале Греции. В частности, речь идет о ее способности оказать помощь Киеву.

«Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств FMF (иностранного военного финансирования — «Газета.Ru») в размере до $200 млн для Греции», — добавил Блинкен.

Также он пообещал Мицотакису рассмотреть запрос греческой стороны, касающийся покупки самолетов-заправщиков КС-135.

Ранее в Греции заявили об ультимативном требовании США поставить вооружения на Украину.