ФРГ не готова к противостоянию с Россией. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого передает The Telegraph.

«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем», — заявил Писториус.

Он призвал подготовиться к противостоянию «угрозам, исходящим от России» и других действующих лиц.

26 января Писториус заявил, что не видит угрозы нападения России на НАТО или партнеров альянса.

В этот же день французский историк Эммануэль Тодд сказал, что Россия не планирует нападать на страны Запада, так как ее военная доктрина строго оборонительная.

25 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия выполняет на Балканском полуострове задачу провокатора военных столкновений, поставленную в США.

До этого сообщалось, что Германия впервые с окончания Холодной войны приступила к разработке оборонного плана, одним из ключевых пунктов которого является сдерживание России.

Ранее в ОБСЕ призвали перестать использовать Украину как орудие НАТО против России.