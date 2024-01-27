Штурмовик ВСУ рассказал, как украинцы в Авдеевке надеялись на спасение войсками РФ

Военнопленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, что на позициях в Авдеевке в ДНР украинские военные надеялись на спасение войсками РФ. Его слова передает ТАСС.

«Мы были на позиции, и к нам зашли ваши люди и взяли нас в плен. До этого мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их ждали. Зашли ребята. Мы постояли, поговорили, рассказали, что мы украинцы. Нам сказали, чтобы мы не переживали, никто силу применять не будет», — сказал он.

Пленный отметил, что на поле боя он и его сослуживцы были оставлены без огневой поддержки, провизии и воды.

27 января стало известно, что штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении.

Тогда же сообщалось, что бойцы российских подразделений ликвидировали 120 солдат противника и две гаубицы на Южно-Донецком направлении.

До этого в Киеве признали подлинность списка пленных, которые были на борту сбитого Ил-76.

Ранее сообщалось, что на Украине депутатам горсовета раздали повестки во время сессии.