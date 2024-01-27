Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, российские военные проводили тренировку расчетов Противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из гранатометов.

Чиновник заверил, что городе все спокойно.

Также 23 января Черноморский флот проводил тренировку расчетов ППДО в районе Северного мола.

Днем ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Причину этому Развожаев не называл. Как сообщала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за тревоги в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.