Размер текста
А
А
А

Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя

Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя учениями военных

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, российские военные проводили тренировку расчетов Противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из гранатометов.

Чиновник заверил, что городе все спокойно.

Также 23 января Черноморский флот проводил тренировку расчетов ППДО в районе Северного мола.

Днем ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Причину этому Развожаев не называл. Как сообщала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за тревоги в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами