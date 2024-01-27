Американский флот нанес удар по Йемену

Американские силы уничтожили противокорабельную ракету хуситов, которая была нацелена на акваторию Красного моря. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

«27 января, около 03:45 по времени Саны силы СЕНТКОМ нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску», — указано в сообщении.

Время столицы Йемена Саны совпадает с московским. Радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) применяет противокорабельные ракеты против судов, связанных с израильским государством, еврейскими бизнесменами, а также против кораблей и судов анти-хуситской коалиции.

До этого в Красном море после атаки хуситов загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura Group.

Отмечается, что танкер перевозил российское топливо.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.