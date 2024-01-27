Российские штурмовики нанесли удар по опорным пунктам ВСУ под Донецком

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«После получения задачи выполнили взлет, выход в район цели. Нанесение удара неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования по скоплению живой силы противника. После выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку», — рассказал о боевом задании летчик Су-25 с позывным «Трактор».

По данным передового авиационного наводчика указанные в полетном задании цели были успешно поражены.

До этого бойцы российских подразделений ликвидировали 120 солдат противника и две самоходные гаубицы на Южно-Донецком направлении.

По его данным, под удар попали подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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