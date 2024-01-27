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Украину предупредили о приближающемся переломном моменте

RS: Украина близка к переломному моменту из-за сокращения помощи Запада

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Mstyslav Chernov/AP

Из-за сокращения западной помощи Украина близка к переломному моменту. Об этом пишет Коннор Эколс для издания Responsible Statecraft (RS).

По словам журналиста, помощь Киеву со стороны западных союзников иссякает. Эколс сослался на двух высокопоставленных чиновников, которые говорил, что Россия может одержать победу в течение нескольких недель или месяцев в случае, если конгресс США не одобрит выделение финансовой помощи Украине.

До этого газета Financial Times (FT) писала, что помощь США Украине оказалась «повисшей на волоске» из-за бывшего президента США Дональда Трампа.

Трамп, который хочет сделать миграционный кризис центральной темой в своей предвыборной программе, выступил против компромиссного соглашения об усилении мер на южной границе с Мексикой, связанного с пакетом помощи Украине и Израилю.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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