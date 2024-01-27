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Российский посол указал на реабилитацию нацизма в некоторых европейских партиях

Посол Антонов заявил, что в ряде европейских партий и течений чествуется нацизм

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Wong Maye-E/AP

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что в ряде европейских партий и течений чествуется нацизм, который становится едва ли не гордостью этих политических объединений. Об этом он заявил РИА Новости.

«Вы видите, что происходит сегодня в Европе, когда нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений, ряда партий, несмотря на то, что в Нюрнберге нацизм был осужден, запрещен», — заявил Антонов на мероприятии в дипмиссии в Вашингтоне, приуроченном к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

В российском посольстве в Соединенных Штатах прошла премьера фильма «Блокада: операция «Искра»». На премьеру были приглашены иностранные гости и журналисты.

До этого Верховный кассационный суд Италии постановил не признавать преступлением фашистское приветствие, так называемый «римский салют».

В материале отмечается, что от ответственности за демонстрацию «римского салюта» освобождаются лица, повторившие жест «в частном порядке или на памятных мероприятиях».

Ранее депутаты в Болгарии назвали друг друга фашистами из-за Украины.

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