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США одобрили продажу F-35 Греции

Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35 на $8,6 млрд

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Нина Падалко/РИА Новости

Госдеп США одобрил продажу Греции истребителей F-35 и необходимое оборудование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение американского оборонного ведомства.

Отмечается, что стоимость сделки составит $8,6 млрд.

»[Госдеп] принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Греции самолетов F-35 и сопутствующего оборудования», — говорится в сообщении Пентагона.

Всего Афины запросили у Вашингтона до 40 машин пятого поколения — истребители, двигатели, коммуникационное оборудование, системы логистики, обучения и поддержки, а также запасные части.

До этого ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщал, что Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение о продаже Турции истребителей F-16 и оборудования на $23 млрд.

В эту поставку будут включена модернизация 79 уже имеющихся истребителей F-16, а также покупка запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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