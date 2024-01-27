Госдеп одобрил продажу Турции истребителей

Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение о продаже Турции истребителей F-16 и оборудования на $23 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

В эту поставку будут включена модернизация 79 уже имеющихся истребителей F-16, а также на покупку запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи.

Анкара запрашивала разрешение на приобретение у США 40 новых F-16, которое долго блокировалось со стороны конгресса США из-за несогласия с внешней политикой Турции. Разрешение на закупку истребителей и оборудования было дано после того, как Турция согласилась одобрить членство Швеции в НАТО.

До этого глава комитета по иностранным делам в сенате конгресса Соединенных Штатов Бен Кардин одобрил продажу Турции F-16 после решения по одобрению принятия Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее в МИД РФ усомнились в способности США убедить Турцию изменить позицию по Черному морю.