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В Пентагоне отказались комментировать размещение ядерного оружия в Британии

Пентагон не стал подтверждать планы разместить ядерное оружие в Британии

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Depositphotos

Пентагон не стал подтверждать планы разместить ядерное оружие в Британии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ на запрос в американское военное ведомство.

«Политикой Соединенных Штатов является не подтверждать и не опровергать присутствие или отсутствие ядерных вооружений в любой общей или конкретной локации», — заявили в Пентагоне.

Ядерное оружие Соединенных Штатов размещалось на территории Британских островов на протяжении всей Холодной войны — противостояния НАТО и Организации Варшавского договора.

До этого газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 дет собираются разместить ядерное оружие в Великобритании.

По информации газеты, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Вашингтон планирует отправить в Британию боеголовки, в три раза превышающие по мощности бомбы, сброшенные на Хиросиму.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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