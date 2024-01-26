Минобороны России назвало число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ

Минобороны России сообщило, что в течение недели в плен сдались 35 украинских военнослужащих.

Согласно сообщению ведомства, 16 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на Краснолиманском направлении.

До этого российский боец с позывным Чех рассказал, что украинские солдаты сдаются в плен под Артемовском из-за плотного артогня, а также отсутствия провизии и поддержки.

25 января представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев готов продолжать обмены пленными с Россией.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что РФ продолжит работу по возвращению с территории Украины российских военнопленных, несмотря на крушение самолета Ил-76 в Белгородской области.

До этого сержант Вооруженных сил РФ Денис Шамалюк рассказал, как ему удалось после ранения взять в плен шестерых украинских военнослужащих.

Ранее солдаты ВС РФ обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском.