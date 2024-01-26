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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовал пенсионерку вместе с ее козой, а затем — сбросил на них мины. По данным информационного ресурса, оператор беспилотника сбросил снаряды из-за того, что не нашел военнослужащих РФ и не хотел возвращаться на базу с полным боекомплектом.

С 29 декабря территория Белгорода и его пригородов регулярно подвергается атакам вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате зафиксированы различные повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей и помещений.

25 января ВСУ дважды в течение 15 минут сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка. Обстрел зафиксирован в 10:25, в четверг, 25 января. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.

23 января украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.

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