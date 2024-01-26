Путин допустил, что российский Ил-76 мог быть сбит по ошибке

Президент России Владимир Путин заявил на встрече со студентами-участниками спецоперации, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 был атакован с территорий, подконтрольных Киеву. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

По словам российского лидера, неизвестно, специально ли по самолету нанесли удар или по ошибке, однако очевидно, что это сделала украинская сторона. Путин отметил, что Главное управление разведки Украины знало, что пленных везут к месту предстоящего обмена.

Президент РФ также заявил, что попросит Следственный комитет России по максимуму обнародовать детали расследования, чтобы и люди на Украине знали, что произошло.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты.

По данным Минобороны РФ, Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области. Украинские военнопленные назвали данную атаку подлостью, после которой страшно участвовать в обмене.

Ранее политолог назвал возможные причины трагедии с Ил-76 в Белгородской области.