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Путин заявил о продвижении российских войск в Соледаре

Путин: ситуация в Соледаре непростая, но ВС РФ ежедневно продвигаются вперед

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Соледаре непростая, но Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются вперед. Его слова на встрече в Санкт-Петербурге со студентами-участниками СВО передает ТАСС.

Как указал глава государства, украинские военные пытаются контратаковать со всех сторон, однако у них ничего не выходит.

«Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае, в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», — сказал Путин.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что для полного освобождения ДНР в рамках задач верховного главнокомандующего знаковыми являются освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки.

18 января Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР.

21 января на Купянском направлении российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное Харьковской области.

Ранее Пушилин заявил о необходимости отодвигать ВСУ на должное расстояние от ДНР.

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