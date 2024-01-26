Путин опроверг версию о дружественном огне в случае сбитого Ил-76

Владимир Путин заявил, что российский самолет Ил-76 не мог быть сбит в результате так называемого дружеского огня. Встреча лидера со студентами-участниками СВО в Санкт-Петербурге велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) распознает сигналы, которые подают борты РФ. По его словам, на них установлена система «свой-чужой».

Президент подчеркнул, что российские системы ПВО по определению не могут наносить удар по своему самолету.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты.

По данным Минобороны РФ, Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области. Украинские военнопленные назвали данную атаку подлостью, после которой страшно участвовать в обмене.

Ранее МИД России назвал актом варварства инцидент с крушением Ил-76.