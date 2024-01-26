Путин: Киев знал, что Ил-76 доставлял военнопленных к месту обмена

Главное управление разведки ВСУ знало, что российский самолет Ил-76 вез украинских военнопленных к месту обмена. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Мы не просто же туда их подвозили. А ГУР ВСУ знало, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, они нанесли удар по самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что удар по Ил-76 является преступлением киевского режима.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) провел заседание по сбитому Ил-76.

В России допустили, что военные НАТО причастны к трагедии с Ил-76.