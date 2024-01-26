Путин назвал преступлением киевского режима удар по Ил-76

Удар по российскому самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, является преступлением киевского режима. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Путин сообщил, что ракеты, сбившие самолет над Белгородской областью, были запущены с территории Украины. Удар был нанесен системами ПВО.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты.

СК сообщил, что сбившая Ил-76 с пленными ракета была запущена в селе Липцы под Харьковом.

В МИД РФ заявили, что атакой на Ил-76 Киев надеется подогреть интерес к конфликту.

Ранее сообщалось, что документы украинских пленных со сбитого российского самолета попали на видео.