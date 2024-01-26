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Путин назвал число находящихся в зоне боевых действий

Путин: свыше 600 тысяч человек находятся от РФ в зоне боевых действий

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий в специальной военной операции (СВО) находится более 600 тысяч человек.

«Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая — почти 2 тысячи км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек», — сказал Путин.

По его словам, это «огромный механизм».

Также Путин на встрече в Санкт-Петербурге со студентами – участниками СВО заявил, что необходимость операции была связана с защитой интересов России.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил, что президент РФ Владимир Путин 26 января проведет в Санкт-Петербурге встречу с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине.

26 января министр обороны России Сергей Шойгу во время Единого дня приемки военной продукции заявил, что в России смогли нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году в несколько раз.

Ранее Путин поручил внести изменения в закон о льготах для семей Героев России.

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Операция на Украине
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