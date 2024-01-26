В Китае объяснили, зачем НАТО проводит крупнейшие учения

Организация Североатлантического договора (НАТО) проводит крупнейшие за десятилетие учения из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Учения проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Пока нет признаков ослабления конфликта. Так как ВСУ терпят неудачи на поле боя, альянс как инициатор кризиса, решил оказать военное давление на РФ», — сказано в статье.

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Каволи анонсировал проведение организацией масштабных военных учений. По его словам, учения Steadfast Defender-2024 должны стать «крупнейшими за последние десятилетия». Ожидается, что в тренировках примут участие 90 тыс. солдат из стран — членов Североатлантического альянса.

26 января вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что говоря о якобы угрозе НАТО со стороны России, западные страны признают приближающуюся победу ВС РФ в конфликте с Украиной.

В этот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Соединенные Штаты, которые продолжают поддерживать украинских неонацистов, показали полную неспособность справиться с собственными внутриполитическими задачами.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины по требованию стран Запада намерен в ближайшее время отменить выплаты на проживание для ряда категорий вынужденных переселенцев.