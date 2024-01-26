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Глава Минобороны ФРГ оценил угрозу нападения России на НАТО

Глава Минобороны ФРГ Писториус не увидел угрозы нападения России на НАТО

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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит угрозы нападения России на НАТО или партнеров альянса. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

«На данный момент я не вижу опасности нападения России на территорию НАТО или на партнера НАТО. Но это лишь сейчас», — заявил он.

При этом он отметил, что «никто не знает, будет ли так продолжаться».

По его словам, Российская Федерация в настоящее время занята военной операцией на Украине. При этом Писториус обратил внимание на необходимость сдерживать Россию.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сообщения западных стран о якобы планируемом российском нападении на НАТО — это информационная война, которая используется для оправдания гибридной агрессии Запада против России. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг.

Ранее была названа главная цель военных учений НАТО.

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