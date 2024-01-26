Следственный комитет России (СКР) показал видеозапись с документами украинских пленных со сбитого самолета Ил-76. Ведомство предоставило соответствующее видео «Газете.Ru».

На кадрах видны паспорта и другие документы военных.

До этого представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт сорванного обмена пленными после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным Министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты.

Независимый журналист из Австралии Джонатан Халперн высказывал мнение, что отказ украинских властей признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными ВСУ демонстрирует, что западные страны позволяют Киеву все.

26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг заявления Киева о возвращении части пленных с борта Ил-76 в ходе предыдущих обменов.

Ранее черные ящики сбитого Ил-76 доставили в НИИ для расшифровки.