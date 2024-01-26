В Белгородской области дрон ВСУ подорвал пенсионерку с козой

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовал пенсионерку вместе с ее козой, а затем — сбросил на них мины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в паре километров от российско-украинской границы в Белгородской области на опушке у хутора Лозовая Рудка. Отмечается, что женщина услышала жужжание беспилотника и попыталась скрыться, однако дрон следовал за ней, после чего сбросил мины. Через некоторое время на месте трагедии появился местный фермер.

Согласно источникам Telegram-канала, оператор сбросил снаряды из-за того, что не нашел военнослужащих РФ и не хотел возвращаться на базу с полным боекомплектом.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины дважды в течение 15 минут сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка. Обстрел зафиксирован в 10:25, в четверг, 25 января. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. 23 января украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.