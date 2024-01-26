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Пленный ВСУ рассказал о постоянных обстрелах позиций у Вербового и больших потерях

Пленный ВСУ Винник рассказал о постоянных обстрелах их позиций у Вербового

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового и Работина на Запорожском направлении находятся под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. Об этом рассказал командир роты 14-й бригады ВСУ «Червона калина» Денис Винник, который попал в плен, передает ТАСС.

«Силы РФ используют FPV-дроны, дроны с сбросами, минометы. Довольно сложно было продвигаться до позиций. Нормально делать эвакуацию тел не можем из-за дронов и минометов», — заявил Винник, отметив, что подразделение постоянно несет потери.

26 января офицер Вооруженных сил Украины Николай Мельник заявил, что Украина недостаточно заботится о раненых солдатах.

25 января представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев готов продолжать обмены пленными с Россией.

До этого украинские военные, которые находятся в российском плену, заявили, что атака ВСУ на российский самолет Ил-76 с украинскими пленным является подлостью, после которой страшно участвовать в обмене.

Ранее российский омбудсмен рассказала, что родители солдат ВСУ просят их не обменивать.

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