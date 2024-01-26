Размер текста
А
А
А

В США рассказали о стратегии ВСУ на 2024 год

Помощник госсекретаря США О'Брайен: Украина в 2024 году будет наступать

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что военная стратегия ВСУ на 2024 год — наступательная, передает «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По данным О'Брайена, украинские войска могут опереться на «выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины».

Кроме этого, чиновник полагает, что ближайшие месяцы окажутся для украинской стороны напряженными.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд, но военно-промышленный комплекс союзных стран не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов.

Американский президент Джо Байден сказал, что вопрос оказания дальнейшей помощи США Украине упирается в меньшинство в конгрессе.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что скептически относится к тому, что США продолжат оказывать помощь Украине в случае победы на выборах бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее экс-президента США Дональда Трампа обвинили во вмешательстве в процесс согласования помощи Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами