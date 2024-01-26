Хуситы напали на судно у побережья Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании UKMTO сообщил о нападении хуситов на судно в 60 км от города Аден в Йемене. Соответствующая публикация размещена на сайте центра.

По данным центра, ракеты пролетели на расстоянии 0,5 км и 4 км от судна, экипаж и судно не пострадали.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.