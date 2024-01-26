США утверждают, что Россия и КНР разрабатывают оружие для поражения американских спутников

Американские военнослужащие считают, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика разрабатывают вооружение для поражения спутников США, зачастую маскируя свои разработки с целью избежать международного осуждения. Об этом говорится в докладе Космических сил Соединенных Штатов.

По мнению американской стороны, Пекин и Москва уверены, что Вашингтон «чрезмерно полагается на космос в контексте сохранения военного и информационного доминирования».

«В поисках асимметричного преимущества в будущем конфликте РФ и Китая разрабатывают, испытывают и внедряют вооружения, нацеленные на препятствование работе или уничтожение спутников и космических служб», — утверждает американская военная структура.

Кроме того, в докладе отмечается, что в КНР разрабатываются спутниковые системы для инспекции и ремонта, «способные функционировать как оружие».

При этом американские военные признают, что технологии в области космоса сейчас являются одним из важнейших факторов обеспечения преимущества на поле боя.

«Посредством спутников, которые находятся далеко над привычными полями сражений, субъекты в космосе могут собирать, передавать и ретранслировать информацию, имеющую решающее значение для достижения военного преимущества», — указывается в докладе.

До этого газета The Washington Times сообщала, что Пентагон разрабатывает космическое оружие для борьбы против России.

Ранее в США заявили, что военные достижения Китая в космосе захватывают дух.