В Минобороны Германии заявили о нехватке оружия из-за помощи Украине

Германия столкнулась с дефицитом вооружений из-за поставок техники и боеприпасов на Украину. Об этом в ходе интервью для газеты Bild заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По его словам, сейчас у страны «слишком мало всего». Берлин передал Киеву большое количество нужных ему самому систем, и теперь ему необходимо восстанавливать их запасы.

В то же время министр прокомментировал высказывания о том, что организовать защиту отдельных городов Германии можно всего за один день. Как он сказал, подобные рассуждения не соответствуют действительности.

Даже сейчас ФРГ способна обороняться, но все равно ей многого не хватает. В том числе это касается солдат в рядах Вооруженных сил Германии, пояснил глава военного ведомства.

На этом фоне Писториус признался, что не имеет принципиальных возражений против приема иностранных граждан в армию страны. Речь идет о детях второго и третьего поколения мигрантов, выросших на немецких землях.

Также министр указал, что ни одно из государств Европы не готово «к большой войне». В частности, странам региона необходимо увеличить численность своих войск.

«Нам нужен рост. Цифры колеблются от 200 тыс. до 250 тыс. [солдат]», — резюмировал глава военного ведомства.

Ранее в Германии заявили о разработке плана по сдерживанию РФ.