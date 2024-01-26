Российские танки в зоне спецоперации оснастили «Волнорезами»

Основные боевые танки Т-80БВМ в зоне спецоперации оснастили радиоэлектронными комплексами «Волнорез», которые подавляют сигнал управления беспилотниками в радиусе до 600 метров. Об этом сообщило министерство обороны России, передает ТАСС.

«FPV-дроны часто летают как с нашей стороны, так и со стороны противника. «Волнорезы» нам помогают», — сказал боец с позывным Казак.

Он отметил, что нередко в связи с повышенной активностью вражеских дронов российские военнослужащие после стрельбы уезжают с позиции на всех скоростях.

До этого сообщалось, что новые российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в перспективе будут оснащаться лазерами для подавления оптики беспилотных летательных аппаратов и системами радиоэлектронной борьбы.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в состав госкорпорации «Ростех», планируется интегрировать FPV-дроны в комплекс вооружения легкобронированной техники.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.