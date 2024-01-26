Размер текста
А
А
А

Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана

Лаврентьев: контакты между спецслужбами РФ, Турции, Сирии Ирана продолжаются

close
100%
Владислав Воднев/РИА «Новости»

Контакты между спецслужбами Российской Федерации, Турции, Сирии, и Ирана в четырехстороннем формате на сегодняшний день продолжаются. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Да, продолжаются», — сказал собеседник агентства.

Он указал, что говорить о том, что в дальнейшем могут пройти переговоры между главами Минобороны четырех стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пока преждевременно.

«Все будет зависеть от складывающихся реалий в развитии ситуации непосредственно на местах вокруг Идлиба, в Заевфратье и на израильско-сирийской и израильско-ливанской границах», — пояснил Лаврентьев.

Также Александр Лаврентьев спрогнозировал вывод военных США из Сирии. По его мнению, вывод американских войск из Ирака несомненно должен привести к принятию Соединенными Штатами аналогичного решения по Сирии. Лаврентьев не исключил, что американское руководство попытается максимально затянуть процесс вывода ВС США из Ирака.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен рассказал об отношении ближневосточных стран к вовлеченности США в дела региона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами