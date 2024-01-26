Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана

Контакты между спецслужбами Российской Федерации, Турции, Сирии, и Ирана в четырехстороннем формате на сегодняшний день продолжаются. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Да, продолжаются», — сказал собеседник агентства.

Он указал, что говорить о том, что в дальнейшем могут пройти переговоры между главами Минобороны четырех стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пока преждевременно.

«Все будет зависеть от складывающихся реалий в развитии ситуации непосредственно на местах вокруг Идлиба, в Заевфратье и на израильско-сирийской и израильско-ливанской границах», — пояснил Лаврентьев.

Также Александр Лаврентьев спрогнозировал вывод военных США из Сирии. По его мнению, вывод американских войск из Ирака несомненно должен привести к принятию Соединенными Штатами аналогичного решения по Сирии. Лаврентьев не исключил, что американское руководство попытается максимально затянуть процесс вывода ВС США из Ирака.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен рассказал об отношении ближневосточных стран к вовлеченности США в дела региона.