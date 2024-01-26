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Гладков рассказал о раненных при обстрелах Белгорода, которые еще лечатся в больницах

Гладков: более 20 пострадавших при обстрелах Белгорода остаются в больницах

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 23 пострадавших при обстрелах Белгорода еще лечатся в больницах, из них пятеро несовершеннолетних. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, дети сейчас лечатся в московских больницах. А из белградских медучреждений уже все несовершеннолетние пострадавшие выписаны.

Глава региона подчеркнул, что реабилитация и медицинское сопровождение для пострадавших находятся в приоритете. Власти готовы максимально помогать белгородцам, отметил он.

С 29 декабря территория Белгорода и его пригородов регулярно подвергается атакам вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате зафиксированы различные повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей и помещений.

До этого стало известно, что жителям Белгорода, которые решили временно уехать из города, помогают переехать в пункты временного размещения, организованные как на территории области, так и в соседних регионах. Глава администрации Старооскольского городского округа области Андрей Чесноков отметил, что в пунктах временного размещения организовано трехразовое питание, а также имеется возможность обратиться к врачам за помощью.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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