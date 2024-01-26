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Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ

Нарышкин: диалог между СВР и ЦРУ может предотвратить опасные события в мире

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Диалог между Службой внешней разведки Российской Федерации и Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов может предотвратить опасные события во время, когда обстановка в мире рискует подойти к опасной черте. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Диалог между двумя самыми авторитетными разведслужбами мира, разведслужбами двух мощных ядерных держав полезен», — сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что этот диалог является необходимым в условиях, когда мир находится «в состоянии тектонического сдвига в международных отношениях».

«В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к опасной черте, этот диалог способен предотвратить опасные события», — добавил глава СВР.

До этого Сергей Нарышкин заявлял, что во всех ключевых государственных ведомствах Украины присутствуют американские советники, таким образом Соединенные Штаты усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона.

Ранее в США высоко оценили эффективность российской разведки.

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