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ВС РФ поразили украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Минобороны РФ: на правом берегу Днепра уничтожен пункт управления дронами ВСУ

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые располагались на правом берегу реки Днепр на территории Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» Воздушно-десантных войск РФ. Данные формирования включены в состав группировки «Днепр», уточняется в заявлении.

«Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что вместе с этим бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение находившимся на указанных позициях украинским солдатам. При этом за корректировку огня отвечали разведчики, в момент атаки находившиеся непосредственно на берегу реки Днепр.

25 января подразделения группировки войск «Запад» уничтожили девять украинских дронов и пункт управления БПЛА под харьковским городом Купянском. Кроме того, российские военные ликвидировали три миномета и один пункт боепитания ВСУ на данном участке фронта.

Ранее в зоне СВО ликвидировали лучшего французского снайпера.

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