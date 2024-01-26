В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В городе Херсон, который находится под контролем украинских властей, произошли мощные взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на официальный ресурс по оповещению.

В связи с этим в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Также сирены были включены в районах Донецкой народной республики, которые контролируются Киевом, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее ночью сирены звучали в семи областях на востоке и северо-востоке Украины.

До этого неизвестный обстрелял из гранатомета многоэтажку в Кривом Роге.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее предприятие на юго-востоке Украины получило повреждения после взрывов.