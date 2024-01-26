Американский министр высказался о британской армии

Численность Вооруженных сил Великобритании в настоящий момент недостаточна и должна быть пересмотрена. Такое мнение выразил министр ВМС США Карлос дель Торо, сообщает The Times.

По словам дель Торо, Соединенному Королевству следует подумать над количеством своих войск, «учитывая существующие сегодня угрозы».

Министр напомнил, что в последние годы Британия держала курс на сокращение своей армии, однако теперь стране следует задать себе вопрос — необходимо ли укрепить королевские ВС вследствие роста мировой напряженности. В связи этим дель Торо призвал английские власти инвестировать больше средств в вооруженные силы.

Комментируя высказывания министра, The Times назвала их нетипичными, указав, что высокопоставленные чиновники США редко позволяют себе подобные комментарии в отношении ближайших союзников.

26 января в Британии высказались за введение воинской повинности.

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