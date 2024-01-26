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Полянский предположил, что Запад является соучастником сбития Ил-76

Полянский: если подтвердится залп из западных ЗРК, то Запад станет соучастником

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MFA Russia/Global Look Press

Если подтвердится версия о залпе из западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), Запад станет соучастником террористического акта по уничтожению военно-транспортного самолета Ил-76 ВКС России, который перевозил к месту обмена украинских военнопленных. Об этом ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат сослался на данные предварительного расследования, согласно которым Ил-76 был сбит при помощи зенитных ракет, которые были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области.

«Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления, подобно тому, как они являются подельниками ВСУ при обстрелах из западных вооружений мирных кварталов российских городов», — заявил Полянский.

До этого в Пентагоне заявили, что проверяют данные о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могли сбить российский военный самолет в Белгородской области при помощи американского оружия.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.

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