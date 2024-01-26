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Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Гросси считает, что ситуацию вокруг Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной

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Anna Voitenko/Reuters

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нельзя назвать стабильной. Об этом сообщает ТАСС.

«Я только что говорил членам совета, что в этой ситуации вы не можете сказать, что есть тенденция, что ситуация каким-то образом стабилизируется, что ситуация улучшается», — заявил Рафаэль Гросси по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что в данный момент ситуация такова, что на станции может быть спокойная обстановка на протяжении недели, а затем на ЗАЭС нацеливается беспилотник.

Принадлежность гипотетического беспилотника, который может угрожать атомной станции, генеральный директор МАГАТЭ уточнять не стал.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собрался в ближайшее время посетить «Запорожье, Киев и Россию».

Ранее МАГАТЭ подтвердило режим «холодного останова» на реакторе ЗАЭС.

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