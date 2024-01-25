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В Курской области поселок остался без отопления из-за обстрела

Курский губернатор Старовойт: поселок Теткино остался без тепла после обстрела

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Украины, в результате чего остался без отопления. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, в домах пропало отопление после повреждения теплотрассы. Кроме того, часть поселка осталась без электроснабжения, а также повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов, сообщил он.

Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно, добавил Старовойт, подчеркнув, что власти региона окажут жителям пострадавших домов помощь в восстановлении.

Вечером 25 января Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два снаряда РСЗО RM-70 «Вампир», выпущенных Вооруженными силами Украины по Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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