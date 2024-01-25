В Пентагоне заявили, что переговоры США и Ирака не затронут вывод американских войск

Во время переговоров рабочих групп Высшей военной комиссии США и Ирака не будет подниматься вопрос о выводе американских войск из Ирака. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге передает ТАСС.

По словам Сингх, на заседании будет обсуждаться будущее двустороннего сотрудничества США и Ирака, в том числе борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России), а также оперативные требования и уровень оснащенности иракских вооруженных сил.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного военного присутствия в стране к «устойчивому двустороннему сотрудничеству» по безопасности в рамках Высшей военной комиссии Вашингтона и Багдада. Будут ли США выводить свои войска из Ирака, численность которых составляет около 2,5 тыс. человек, он не уточнил.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.