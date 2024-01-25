Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования «гвардейские». Соответствующие указы главы государства размещены на официальном портале правовой информации.

Такие почетные наименования были присвоены 1430-му и 1429-му мотострелковым полкам, 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, а также 61-ой отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее 40-й инженерно-саперный полк, 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты и 55-я отдельная мотострелковая бригада получили почетные наименования «гвардейские».

До этого Путин лично наградил звездами героев экипаж танка «Алеша».

По его словам, экипаж этого танка не только «одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым».

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.