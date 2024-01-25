СК обнародовал первые результаты расследования крушения Ил-76

Первоначальные результаты следственных действий показали, что сбитый в Белгородской области самолет Ил-76 был атакован зенитной ракетой с территории Украины. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Как заявили в ведомстве, следствие устанавливает лица из числа украинских вооруженных формирований, причастных к совершению этого террористического акта.

СК завело уголовное дело по статье «Теракт».

До этого представитель экстренных служб рассказал, что на обломках военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области, обнаружены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить украинских военнопленных в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.