На обломках сбитого ВСУ Ил-76 найдены поражающие элементы ракеты

На обломках военно-транспортного Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области, обнаружены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

По его словам, также были обнаружены и сами поражающие элементы: часть из них застряла в обшивке воздушного судна, многие пробили ее насквозь.

Представитель экстренных служб также указал, что каждый тип ракеты имеет свою начинку различной формы, а ракета взрывается при подлете к цели в соответствии с заданными конструкторами параметрами. Он добавил, что только при проведении баллистической экспертизы можно будет определить принадлежность поражающих элементов к конкретному типу ракеты.

24 января в Белгородской области, в 5-6 км от села Яблоново зенитным ракетным огнем ВСУ был поражен российский военно-транспортный самолет Ил-76М. Минобороны России заявило, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли в Белгородскую область для обмена. В деталях катастрофы разобрался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.