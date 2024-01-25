В США ответили Блинкену на слова об укреплении НАТО из-за вступления Швеции

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ответил в соцсети X на слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о вступлении Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Блинкен написал, что США приветствуют решение парламента Турции одобрить протоколы о приеме Швеции в НАТО. По его мнению, присоединение скандинавской страны к альянсу сделает его сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.

«Нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!» — ответил Риттер.

25 января премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил о готовности встретиться с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном для обсуждения заявки Швеции в НАТО.

До этого спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что законодательный орган не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО.

23 января Bloomberg сообщил, что парламент Турции одобрил принятие Швеции в состав НАТО. Ожидается, что в скором времени заявление Стокгольма будет направлено на подпись президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее в США назвали российскую армию «огромной грозной силой».