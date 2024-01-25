На камеру попали последние секунды полета Ил-76 в Белгородской области

В интернете появились новые кадры с последними секундами полета военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

На записи показано, как самолет снижается и пропадает за деревьями и домами.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. Согласно данным Минобороны России, на его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ утверждают, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными Вооруженными силами Украины из Харьковской области. 25 января стало известно, что на месте крушения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Об этом сообщили в оперативных службах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.