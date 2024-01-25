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Немецкие партии раскритиковали идею об обмене ракетами с Лондоном ради Киева

ZDF: ряд партий ФРГ выступили против поставок Taurus в Британию вместо Украины

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axesofevil2000/Wikimedia

Члены нескольких немецкий партий выступили против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus в Великобританию, что дало бы королевству возможность отправлять больше своих малозаметных ракет Storm Shadow на Украину. Об этом сообщил местный телеканал ZDF.

Главными противниками данной инициативы стали представители Христианско-демократического союза (ХДС). В частности, идею раскритиковал эксперт объединения по внешней политике Родерих Кизеветтер.

По словам специалиста, подобный «круговой обмен» невыгоден Германии и противоречит ее стремлению к лидерству в регионе. Как он сказал, вместо сотрудничества с Лондоном немецкому правительству стоит оказать прямую военную помощь Киеву.

Кроме того, против поставок ракет в Великобританию высказались члены Свободной демократической партии (СвДП) и «Союза 90/Зеленые». Данные политические объединения входят в правящую коалицию, уточнили обозреватели.

«В таком случае Taurus [будут] больше недоступны для бундесвера, а у Украины их до сих пор нет. Storm Shadow не являются равноценной заменой. В этом отношении предложение неприемлемо», — пояснила председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Законодатель представляет в бундестаге СвДП, говорится в материале.

25 января немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Берлин рассматривает возможность участия в поставках крылатых ракет Киеву посредством обмена снарядами с союзниками. В том числе власти ФРГ не исключают реализации плана британского руководства, согласно которому королевство закупит у Германии ракеты Taurus и в обмен отправит больше ракет Storm Shadow в зону украинского конфликта.

Ранее в ФРГ рассказали, сколько средств страна выделила на помощь Украине с начала боевых действий.

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