Политолог назвал возможные причины трагедии с Ил-76 в Белгородской области

Директор института политических исследований Сергей Марков в эфире «Радио 1» назвал возможные причины трагедии с Ил-76 в Белгородской области. Он допустил, что информация о перевозившем пленных солдат самолете попросту могла не дойти до служб противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако по другой версии, воздушное судно могли сбить специально, чтобы украинские военнослужащие перестали сдаваться в плен.

«Сейчас все больше и больше украинских солдат сдаются в плен. Связано это с большими неудачами украинской армии. Идут очень сильные обстрелы со стороны российской армии, угроза очень серьезна. И никаких надежд на победу у них нет. Кроме того, средний возраст украинского солдата, по подсчетам американцев, 43 года. По большей части это отцы семейств, которые больше думают о том, как вернуться к своим детям», — объяснил Марков.

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января около 11:00 мск. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ утверждают, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

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