Система противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки уничтожила 91 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Уничтожен 91 украинский беспилотник в районах Белогоровки в Донецкой народной республике (ДНР), Площанки в Луганской народной республике, Токаревки, Таволжанки в Харьковской области, в районе населенных пунктов Саги в Херсонской области, Вербовое, Ульяновка и Токмак в Запорожской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ на Запорожском направлении. В результате этого украинские войска лишились до 130 военнослужащих, одного танка и четырех пикапов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.