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Венгрия разблокирует создание фонда помощи Украине в ЕС

Bloomberg: Венгрия разблокирует создание фонда военной помощи Украине в ЕС

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Virginia Mayo/AP

Венгрия перестанет блокировать создание фонда военной помощи Украине в размере €5 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Будапешт заявил, что не будет мешать достижению консенсуса на встрече послов Европейского союза в среду, где вопрос о выделении более широкого пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд евро все остается в тупике», — рассказали журналисты.

Кроме того, сообщается о растущем давлении на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с требованием одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

До этого Венгрия и Румыния добились от Украины права контролировать внедрение закона о нацменьшинствах.

Закон о нацменьшинствах подразумевает определенные льготы для людей, языками которых являются официальные языки ЕС. Однако этот закон не касается русского языка и русского национального меньшинства на Украине.

Ранее в парламенте Венгрии отказались проводить экстренное заседания по Швеции и НАТО.

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