Российские военные при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области.

Украинские войска лишились до 130 военнослужащих, одного танка и четырех пикапов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, боевую машину ракетной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих и две боевые бронированные машины на Запорожском направлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.